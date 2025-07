Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще обмисли възможността да депортира Илон Мъск в родната му Южна Африка, след като напрежението между тях отново ескалира на фона на поредната вълна от критики на технопредприемача срещу законопроекта на Тръмп за данъците и бюджета. Това съобщи USA Today.

Тръмп отправи тази заплаха пред репортери само часове след като по-рано днес публикува съобщение в Truth Social, в което заяви, че може да нареди на Департамента по правителствена ефективност (DOGE), който преди това беше оглавяван от Мъск, да преразгледа милиардите, които неговите компании получават чрез федерални договори.

Тръмп: Без субсидии Илон ще трябва да затвори бизнеса си и да се върне в Южна Африка

„Ще трябва да помислим“, каза държавният глава, когато бе попитан дали ще депортира Мъск. „Може да се наложи DOGE да разследва Илон. Знаете ли какво е DOGE? DOGE е чудовището, което може да се върне и да изяде Илон. Няма ли да е ужасно? Той получава много субсидии“, добави той.

Атаките на Тръмп дойдоха, след като Мъск — най-богатият човек в света — поднови откритото си несъгласие срещу законопроекта на Тръмп. Мъск дори предупреди, че ще засили подкрепата си за кандидатури, които ще оспорят на първичните избори онези републикански законодатели, които гласуват в подкрепа на документа.

Reporter: Are you going to deport Elon Musk?



Trump: We'll have to take a look. We might have to put DOGE on Elon. You know what DOGE is? The monster that might have to go back and eat Elon. Wouldn’t that be terrible? He gets a lot of subsidies. pic.twitter.com/6I0OAIv7Js