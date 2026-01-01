Френският енергиен гигант „ТоталЕнержи“ съобщи, че е спрял работа на голяма рафинерия на източното крайбрежие на Саудитска Арабия, след като тя е била повредена по време на войната в Близкия изток, предаде АФП.

Саудитското министерство на енергетиката обяви, че през последните дни е имало „множество атаки“ срещу петролни и газови обекти, включително рафинерията SATORP – съвместно предприятие между „ТоталЕнержи“ и държавната компания Aramco.

Не бяха предоставени подробности за вида на атаката или за влиянието върху производството.

От „ТоталЕнержи“ уточниха, че става дума за „инциденти през нощта на 7 срещу 8 април“, които са причинили щети на една от двете производствени линии в рафинерията.

Няма данни за жертви, а компанията е спряла и двата производствени блока като предпазна мярка, докато оценява щетите.

Саудитското министерство на енергетиката посочи, че атаките, извършени от Иран срещу енергийната инфраструктура на кралството, са довели до една жертва и са засегнали производствения капацитет.

Според официален представител на министерството те са „нарушили редица производствени операции в ключови съоръжения“.

Aramco притежава 62,5% от SATORP, а TotalEnergies – останалите 37,5%.

Иран атакува енергийни обекти в страните от Персийския залив в отговор на ударите на САЩ и Израел от 28 февруари.