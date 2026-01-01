Светът навлиза в опасна нова ядрена епоха. Този месец изтече срокът на договора Нов СТАРТ между Съединените щати и Русия - последното голямо ограничение върху двата най-големи ядрени арсенала в света.

На негово място администрацията на Доналд Тръмп предлага политика на неясни заплахи и опасно балансиране на ръба, която вещае неконтролирана надпревара във въоръжаването, невиждана от разгара на Студената война.

Подходът на президента Тръмп към тази нова, лишена от ограничения ера е тревожен както с думите си, така и с действията си. Вместо да запази стабилността, утвърждавана в продължение на половин век, администрацията обмисля разполагането на повече ядрени оръжия и, може би най-безразсъдно, възобновяване на подземните ядрени опити.

Редакционната колегия на Ню Йорк Таймс и рубриката Times Opinion през последните две години описваха ужасяващата реалност на тези оръжия в поредицата „At the Brink“.

Бяха разгледани катастрофалните последици от една-единствена детонация, забравените жертви на минали тестове и крехкостта на системите, създадени да предотвратят немислимото. Целта беше повишаване на обществената осведоменост за ядрената заплаха. Днес именно липсата на такава осведоменост се използва, за да бъдат изоставени последните международни споразумения, които десетилетия наред пазеха човечеството, и да се поеме по пътя на безконтролна надпревара във въоръжаването.

Администрацията изглежда смята, че при ядрените оръжия повече означава по-добре. След отпадането на Нов СТАРТ Военноморските сили проучват възможността да бъдат отворени отново деактивирани пускови установки на подводници от клас „Охайо“ и да бъдат натоварени допълнителни бойни глави на междуконтиненталните балистични ракети. Подобни стъпки могат да увеличат повече от два пъти днешния разположен арсенал. Високопоставени представители дори заговориха за военен кораб „клас Тръмп“, въоръжен с крилати ракети с ядрено предназначение.

Аргументът на Държавния департамент е, че старият договор е налагал „неприемливи“ ограничения на САЩ и не е отразявал нарастващия арсенал на Китай. Китай действително разширява ядрените си сили, но разрушаването на съществуващите предпазни механизми с Русия с надеждата Пекин да бъде принуден към преговори вече се е доказало като неуспешна стратегия. Китай многократно е давал да се разбере, че няма интерес от преговори, докато арсеналът му е в пъти по-малък от американския. Чрез отказа от ограничения Тръмп не тласка съперниците си към масата за преговори, а ги приканва да тичат редом с него. Пренебрежението му към американските съюзници също ги насърчава да обмислят разширяване на собствените си ядрени ангажименти.

Европейски лидери вече обсъждат дали Франция, която разполага с ядрено оръжие, трябва да поеме ангажимент да защитава други части на Западна Европа от Русия предвид внезапната ненадеждност на Съединените щати.

„Докато „лошите“ сили разполагат с ядрени оръжия, демокрациите също трябва да могат да участват“, заяви премиерът на Швеция Улф Кристершон пред списание Атлантик. По-широк ядрен чадър за която и да е държава увеличава вероятността едно недоразумение или грешка да доведе до опустошение.

Особено обезпокоителен е сигналът, че администрацията може да възобнови подземните ядрени тестове. Старши служителят на Държавния департамент Томас Дж. ДиНано наскоро заяви в Женева, че Съединените щати трябва да „възстановят отговорното поведение“ по отношение на тестовете, твърдейки, че Русия и Китай вече нарушават мораториума - твърдение, за което публичните доказателства остават оскъдни и спорни. Тръмп по-рано е заявявал, че иска да възобнови детонациите „на равни начала“ с противниците.

Значението на това трябва да бъде ясно: Съединените щати не са провеждали експлозивен ядрен опит от 1992 г. Подобна стъпка днес би представлявала стратегическа безотговорност. Както беше отбелязано в „At the Brink“, страната е извършила над 1000 ядрени опита - приблизително колкото всички останали държави взети заедно. Натрупаните данни позволяват поддържането на арсенала чрез компютърно моделиране, без да се взривява нито един заряд. Технологичните ползи от нови тестове са нищожни в сравнение с геополитическите щети. Подобен акт би разрушил глобална норма и почти сигурно би предизвикал ответни действия от Русия и Китай, давайки им възможност да усъвършенстват собствените си бойни глави.

Човешката цена на ерата на ядрените опити също не може да бъде пренебрегната. Поредицата документира белезите, оставени върху жителите на Маршаловите острови и върху хората в западната част на САЩ, страдали от рак и разселване вследствие на радиоактивните отлагания през ХХ век. Отварянето на вратата към подобни тестове означава завръщане към екологични щети и отказ от морални принципи.

Администрацията разполага с възможности да промени курса. Първо, Тръмп трябва да се въздържи от разпореждане за възобновяване на експлозивни ядрени тестове. Второ, Съединените щати следва да се ангажират с неформално едногодишно взаимно спазване на ограниченията по New START с Русия, дори и без договор. Президентът Владимир Путин вече е предлагал подобно удължаване, а Тръмп би трябвало да изпробва това предложение, вместо да го отхвърля. Подобна стъпка ще даде време за по-добро споразумение, без междувременно да се отприщи свободна надпревара.

Трето, администрацията трябва да спре да използва потенциалната заплаха от Китай като оправдание за започване на надпревара във въоръжаването с Русия. Днес Съединените щати и Русия разполагат с приблизително шесткратно превъзходство по брой бойни глави спрямо Китай - арсенали, напълно достатъчни да унищожат всяка държава на Земята многократно. Твърдението, че Нов СТАРТ поставя САЩ в неизгодно положение, е погрешно.

Накрая Конгресът трябва да възстанови ролята си. В момента президентът на Съединените щати притежава едноличната и неконтролирана власт да започне ядрена война. В епоха на нарастващо напрежение и разпадащи се договори оставянето на съдбата на света в ръцете на един човек, който и да е той, представлява риск, който нито една демокрация не бива да допуска.