намаляване на случаите на коронавирусна инфекция ефективна диагностика и лечение на случаи на COVID-19 с цел намаляване на смъртността

Световната здравна организация (СЗО) публикува нов стратегически план, който очертава пътя за прекратяване на глобалната извънредна ситуация, причинена от COVID-19. Предложените мерки включват засилване на епидемиологичния надзор и мониторинг, справедливо разпределение на ваксините, укрепване на системите за здравеопазване и снабдяване, и подобряване на изследванията и анализа на данни, отбелязва американският вестник The Hill.В третия си стратегически план за готовност и реакция към коронавируса СЗО призна, че пандемията остава остра глобална криза. Но в същото време организацията очерта редица необходими мерки, които, ако бъдат взети навреме, ще сложат край на глобалната извънредна ситуация.Организацията е определила две ключови цели:Според СЗО това може да се постигне чрез засилено наблюдение и мониторинг, справедливо разпределение на ваксините, засилване на системите за здравеопазване и снабдяване, и подобряване на изследванията и анализа на данни.Генералният директор на СЗО Тедрос Гебрейесус обяви, че повече от шест милиона души са починали от COVID-19. Нещо повече, броят на смъртните случаи само през първата седмица на февруари тази година е над 75 хил. души. Според генералния директор на организацията обаче светът има „инструменти за планиране и реагиране при всякакви непредвидени обстоятелства“.„Сега сме в решаващ и опасен момент в борбата срещу COVID-19. Въпреки че не е възможно да се предвиди точно как ще се развие вирусът SARS-CoV-2, ние знаем, че ще се появят нови варианти, тъй като инфекциите продължават“, цитира изданието думите на Гебрейесус. „Все пак можем да гледаме към бъдещето с надеждата, че чрез нашите действия ще успеем да сложим край на пандемията от COVID-19 като глобална извънредна ситуация“.Докато броят на случаите и процентът на хоспитализации в САЩ до голяма степен са намалели, други страни, включително Китай, все още се борят със смъртоносни вълни от новия щам. Нов подвариант на силно заразния „Омикрон“ също предизвиква безпокойство сред здравните служители, отбелязва още The Hill.Една от основните цели на СЗО е ваксинация на над 70% от населението по света. От 194 членове на организацията, 21 са ваксинирали по-малко от 10% от населението си, а а 75% - по-малко от 40%.Организацията призова за спешно решаване на проблема с неравенството в разпределението на медицински консумативи и лични предпазни средства. СЗО също така обръща внимание на необходимостта от подкрепа на здравните работници, припомняйки, че само от януари 2020 г. до май 2021 г. COVID-19 е отнел живота на приблизително 115 хиляди лекари по света, заключава The Hill.