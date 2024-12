Тайван е получил 38 бойни танка Abrams от САЩ, обяви Министерството на отбраната на острова, който се опитва да укрепи военния си капацитет в случай на евентуално нападение от страна на Китай.

Танковете M1A2 Abrams са пристигнали късно на 15 декември и са били прехвърлени в армейска тренировъчна база в Хсинчу, южно от столицата Тайпе, съобщи министерството.

Според Централната информационна агенция тези модели са първите нови танкове, които се доставят в страната от 30 години насам.

През 2019 г. правителството направи поръчка за 108 единици на стойност над 1,2 млрд. долара.

Останалите трябва да бъдат доставени през 2025 г. и 2026 г., заяви военен служител.

Вашингтон отдавна е най-важният съюзник на Тайпе и най-големият му доставчик на оръжие, което разгневи Пекин, който твърди, че Тайван е част от неговата територия.

