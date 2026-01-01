Два артефакта, намерени на брега на езеро в Гърция, са най-старите дървени инструменти, откривани досега, и датират отпреди 430 000 години, предаде Асошиейтед прес.

Единият е вретеновидна пръчка с дължина около 80 сантиметра, която може да е била използвана за копаене в калта. Другият е по-малко парче от върбова или тополова дървесина, което може да е било използвано за оформяне на каменни инструменти, сочат резултатите от изследване, публикувано в списание Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Учените предполагат, че древните хора са притежавали редица инструменти, изработени от камък, кост и дърво. Днес обаче е особено трудно да се намерят доказателства за дървени инструменти, защото дървото гние много бързо. Такива инструменти се запазват само в специфични среди като лед, пещери или под вода.

Най-новите инструменти, открити в басейна на град Мегалополис в централната част на Пелопонес, вероятно са били защитени от седиментите и са се запазили от влажната среда. В продължение на години изследователите са откривали други останки на мястото, включително каменни инструменти и кости на слонове с разрези по тях.

Въпреки че учените не са датирали директно дървените инструменти, археологическото находище е на около 430 000 години, което дава представа за възрастта на артефактите. „Винаги съм била развълнувана да мога да докосна тези предмети“, посочи авторката на изследването Анемийке Милкс от Университета в Рединг, цитирана от АП.

Човешки останки не са открити на мястото, така че все още не е ясно кой е използвал инструментите. Собствениците им може да са били неандерталци, ранни предци на човека или други. Обектът в Гърция вероятно има още артефакти от миналото, които чакат да бъдат открити, каза археологът Джарод Хътсън от Националния природонаучен музей „Смитсониън“.