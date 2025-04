Протести под наслов "Долу ръцете!" срещу американския президент Доналд Тръмп и един от най-близките му съратници - милиардера Илон Мъск, се проведоха на над 1200 места в САЩ, предаде Асошиейтед прес.

Стотици хиляди хора излязоха по улиците във всички американски щати - от Ню Йорк до Аляска, като шествия бяха организирани от над 150 групи, включително правозащитни организации, синдикати, движения на ЛГБТ+ общността, ветерани от войните и активисти за честни избори, уточнява световната агенция.

Thousands of protesters have flooded the streets of Boston demonstrating in the anti-Trump "Hands Off!" rally. It's one of 1,200 other protests unfolding in all 50 states across the country. pic.twitter.com/jNs7KMwKvB