Хиляди американци се готвят днес за общонационални протести в САЩ, по-специално в столицата Вашингтон, за да заявят, че отхвърлят политиките на американския президент Доналд Тръмп и съкращенията на публичните разходи, предприети от Илон Мъск, предаде Франс прес.

Редица леви граждански движения призовават за демонстрации в цялата страна срещу това, което те определят като „монополизиране на властта“ от страна на президента републиканец.

„Доналд Тръмп и Илон Мъск си мислят, че притежават тази страна. Те завземат всичко, до което могат да се докопат, и предизвикват света да ги спре“, се казва в изявление, публикувано на сайта на едно от движенията, организиращи демонстрациите.

Thousands of protesters have flooded the streets of Boston demonstrating in the anti-Trump "Hands Off!" rally. It's one of 1,200 other protests unfolding in all 50 states across the country. pic.twitter.com/jNs7KMwKvB