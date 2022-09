Британското правителство обяви, че повече хора не могат да се редят на опашката за влизане Уестминстър Хол. Това се наложи след като линията на чакащите в Саутуест парк достигна

Чакането за поклонение пред покойната кралица еа.Ограничението ще е в сила за най-малко шест часа, тъй като капацитетът е надхвърлен.

HER MAJESTY THE QUEEN'S LYING-IN-STATE QUEUE UPDATE, 09:50 AM, 16 Sept



Southwark Park has reached capacity. Entry will be paused for at least 6 hours. We are sorry for any inconvenience.



Please do not attempt to join the queue until it re-opens.



Check back for further updates pic.twitter.com/XMpyhOrme7