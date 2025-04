SpaceX стартира първия пилотиран космически полет директно над полярните райони на Земята - няколкодневна частно финансирана орбитална мисия с участието на четирима астронавти, предаде АФП.

В контролната зала във Флорида прозвучаха радостни възгласи, когато мощната ракета „Фалкон 9“ се издигна нагоре, осветявайки нощното небе с дълъг оранжев шлейф от пламъци, преди да започне пътуването си към Северния и Южния полюс на Земята.

Мисията, наречена „Фрам2“ по името на известния норвежки кораб, построен през XIX в. за арктически и антарктически експедиции, ще включва редица експерименти, включително направата на първата рентгенова снимка в космоса и отглеждането на гъби в микрогравитация.

Надеждата е, че изследванията ще подпомогнат бъдещи продължителни космически пътувания до Марс.

„Със същия пионерски дух, както първите полярни изследователи, ние се стремим да донесем нови данни и знания, за да постигнем дългосрочните цели на космическите изследвания“, заяви командирът на мисията Чун Уанг.

Dragon has separated from Falcon 9’s second stage pic.twitter.com/v6tv0PWZMa