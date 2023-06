Няма данни към момента запри инцидента на молдовското летище, където по-рано. Това съобщиха от Министерството на външните работи.

GUNFIRE IN MOLDOVA 🇲🇩



⚡️⚡️ Gunfire at the Chisinau, Moldova Airport.



The Moldova Prime Minister, Dorin Recean, said that a Tajikistan citizen 🇹🇯 was the culprit for the shooting.



There are not many Tajiks in Moldova… this story may develop into something. pic.twitter.com/04nm4kNH6S