Израел нанесе днес удари по южните предградия на Бейрут за първи път след прекратяването на огъня с „Хизбула“, влязло в сила на 27 ноември, съобщи официалната ливанска новинарска агенция ННА, цитирана от Франс прес.

Ударът по гъстонаселен квартал с училища е нанесен малко след призива на израелската армия за евакуация на района, последвал ракетния обстрел на Израел по-рано сутринта, за който засега никой не е поел отговорност.

Ливанският премиер Науаф Салам призова армията да арестува отговорните за изстрелването на ракети от Южен Ливан към Израел.

Aftermath from the Israeli airstrike against southern #Beirut, #Lebanon.#Israel https://t.co/Hhy0ojI1Nl pic.twitter.com/955jcQkmAF