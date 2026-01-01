Босненският министър на външните работи Елмедин Конакович обяви, че Министерството на външните работи на Босна и Херцеговина ще изтегли персонал от посолството на Босна в Сърбия, съобщи „Сараево таймс“.

Решението идва след серия от реакции от сръбски официални лица във връзка със смъртта на осъдения за военни престъпления бивш босненски сръбски генерал Ратко Младич и най-вече след погребението му днес в Белград, на което присъстваха много длъжностни лица и обществени личности, отбелязва изданието.

На 84 години почина Ратко Младич, осъден за геноцида в Сребреница

Бившият командир на босненските сръбски сили Ратко Младич беше осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г. Съдът го призна за виновен за геноцид заради избиването на около 8000 бошняци в Сребреница през юли 1995 г., преследване и насилствено преместване на бошняци и хървати, терор над цивилното население по време на обсадата на Сараево и вземане на служители на ООН за заложници.

Младич почина на 27 август т.г. на 84-годишна възраст в ареста на Международния остатъчен механизъм за наказателни съдилища в Хага, докато излежаваше доживотна присъда.

Конакович заяви днес, че посланикът на Босна и Херцеговина в Сърбия Александър Вранеш не може да бъде изтеглен с решение на министъра на външните работи, тъй като назначаването и освобождаването на посланици и консули е под юрисдикцията на президентството на Босна и Херцеговина. Поради тази причина, според изявлението на Конакович, посланикът ще остане в Белград, а останалият персонал на посолството на Босна и Херцеговина ще бъде изтеглен.

Конакович заяви, че след изтеглянето на персонала част от работата, извършвана в момента от посолството на Босна и Херцеговина в Белград, ще бъде прехвърлена на дипломатическите и консулските представителства на Босна и Херцеговина в Хърватия и Черна гора.

По този начин, както Конакович заяви, комуникацията между Босна и Херцеговина и Сърбия би била сведена до „възможния минимум в рамките на правомощията, които Министерството на външните работи на Босна и Херцеговина има“.