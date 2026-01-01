Правителството на Сърбия ще проведе извънредно заседание днес, след което премиерът Джуро Мацут ще се обърне към обществеността с предложение за разпускане на Народната скупщина (парламента), съобщиха от правителството.

Заседанието е насрочено за 15:30 ч. сръбско време, а след края му Мацут ще представи предложението си. Разпускането на парламента е необходима процедура, за да могат да бъдат насрочени предсрочни парламентарни избори.

Сръбският президент Александър Вучич по-рано заяви, че изборите ще се проведат на 18 или 25 октомври и че ще ги насрочи най-късно на 9 или 10 септември.

Сръбското законодателство предвижда парламентарните избори да бъдат насрочвани от президента. Между датата на насрочването и провеждането на вота трябва да има не по-малко от 45 и не повече от 60 дни. | БГНЕС