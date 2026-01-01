Български гражданин на 55 години е починал в неделя следобед на плаж „Потамос” в Епаноми, област Солун. Според съобщението на гръцката брегова охрана мъжът изгубил съзнание и се свлякъл, докато излизал от морето, предаде NOVA.

На място му била оказана първа помощ от екип на Спешна помощ, след което бил транспортиран до многопрофилната болница „Ипократио“ в Солун. Въпреки усилията на медиците там била установена смъртта му.

Предварителното разследване се води от Първо пристанищно управление в Неа Миханиона към Централната пристанищна служба в Солун. Назначена е съдебномедицинска експертиза, която трябва да установи точната причина за смъртта.