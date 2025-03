Министерството на вътрешните работи на Турция отстрани Екрем Имамоглу от поста кмет на Истанбул, след като съдът потвърди ареста му в рамките на разследване за подкуп. Имамоглу беше отведен и предаден на охраната в затвора "Марама", по-известен като "Силиври".



„Екрем Имамоглу, кмет на столичната община Истанбул е временно отстранен от длъжност“, се казва в изявление на министерството.

Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу е оставен под арест в рамките на разследването за корупция срещу Голямата община на Истанбул, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Продължават разследванията, започнати от Главната прокуратура на Истанбул срещу кмета Имамоглу и 99 заподозрени по обвинения в "ръководене на престъпна организация", "членство в престъпна организация", "изнудване", "подкуп", "измама", "незаконно изземване на лични данни" и "манипулиране на търгове", посочва телевизионният канал.

По отношение на Имамоглу и други заподозрени съдията е постановил арестът да бъде продължен.

Турската прокуратура отправи по-рано искане кметът да остане в ареста в очакване на процеса срещу него, предаде Ройтерс, като се позова на неговата канцелария.

Хиляди хора протестираха и тази нощ на много места в Турция, включително пред съдебната палата в Истанбул, където се гледаше искането на прокуратурата.

Общинският съвет на Истанбул ще може да избере нов кмет от своите редици, след като съдът тази сутрин постанови, че кметът Екрем Имамоглу остава в ареста по обвинения в корупция, съобщи порталът Хаберлер.

Сайтът коментира, че обстоятелството, че съдът не определи арест на Имамоглу по обвиненията в тероризъм, а само по тези за корупция, означава, че няма да бъде необходимо правителството да определи наместник на поста.

Според правилника на мястото на Имамоглу се очаква да бъде назначена друга личност от ръководството на истанбулската голяма община.

Решението за оставянето на Имамоглу в предварителния арест бе произнесено след продължило повече от 15 часа съдебно заседание, в което пред съда бяха изправени още 99 души.

В срок от две седмици Имамоглу и другите задържани имат право да обжалват мярката за неотклонение, а съдът трябва да се произнесе до 3 дни, коментират юристи пред Си Ен Ен Тюрк.

Според опозиционния вестник Сьозджю вероятно Имамамоглу ще бъде задържан в Силиври, където се намират и други арестувани известни личности.

Пространството пред съдебната палата в Чаглаян беше блокирано от полицията в широк радиус през цялата нощ.

Според турските медии досега не е имало такова голямо струпване на полиция от всички звена на системата за сигурност. Големи групи от хора обаче през цялата нощ се намираха около съдебната палата и скандираха „Всички заедно, искаме справедливост“.

Снощи в Истанбул се състоя най-големият от серията протести

срещу ареста на кмета Имамоглу, като полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия. Междувременно властите удължиха забраната за публичните събирания до 26 март.

