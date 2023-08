, причинени от, която връхлетяпрезна най-малко шестима души, а материалните щети се очаква да достигнат няколко милиарда евро, каза словенският премиер Роберт Голоб, цитиран от местните медии.Хиляди словенски граждани бяха евакуирани от домовете си вдокато армията, пожарникарите и спасителите се опитват да освободят други и да разчистят улиците. Проливни дъждове заливаха почти две трети от страната дни наред, като разрушиха сгради и мостове.ще възлязат на няколко милиарда евро, за ефикасно саниране ще трябва да се направи всичко възможно и да се получат колкото може повече средства от европейски фондове и помощ от чужбина", каза премиерът Голоб.съобщи, че водите са започнали да спадат вчера, но някои райони все още са отцепени.Европейският съюз предложи тежка техника и инженерни части.поиска, войски и понтонни мостове отпомогнаха с хеликоптери, ас екип на гражданска защита.

Heavy rains have caused flash floods and landslides in parts of Slovenia, blocking roads and bridges, flooding buildings and forcing evacuations.



