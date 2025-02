Синът на великия Майкъл Джордан - Маркъс, се забърка в пореден скандал в САЩ. Джордан-младши е бил арестуван, след като е шофирал в нетрезво състояние.

34-годишният наследник на звездата е излязъл от пътното платно, след което автомобилът му засяда върху влакови релси. В превозното средство е бил открит и кокаин. Маркъс е бил арестуван, а определената му гаранция е 4000 долара.

Полицаят, отзовал се на сигнала, съобщил, че е усетил миризма на алкохол и водачът, който е оказал съпротива при ареста, имал неясен говор и "червени кървави и стъклени очи".

Джордан-младши спечели популярност с връзката си с бившата съпруга на Скоти Пипън, един от съотборниците на баща му. Маркъс е едно от петте деца на баскетболната звезда. Той е играл баскетбол в Университета на Централна Флорида.

TMZ got footage of Michael Jordan’s son, Marcus Jordan getting arrested this morning and he tried to avoid getting arrested by saying his dad is Michael Jordan but it didn’t work 😭 pic.twitter.com/E3wHg9nhZr