Китайският президент Си Дзинпин осъди „агресивното поведение“ в световния ред, докато събираше регионални лидери на среща на върха.

Той призова лидерите, сред които руският президент Владимир Путин и индийският премиер Нарендра Моди, да „се придържат към справедливостта и правото, да се противопоставят на манталитета от Студената война, конфронтационните лагери и агресивното поведение“.

Шанхайската организация за сътрудничество, която се събира за двудневна среща на върха, включва Китай, Индия, Русия, Пакистан, Иран, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан и Беларус, а още 16 държави са се присъединили като наблюдатели или „партньори за диалог“.

Китай и Русия понякога представят ШОС като алтернатива на военния алианс НАТО, предаде АФП.

„Настоящата международна ситуация става хаотична и преплетена. Задачите по отношение на сигурността и развитието, пред които са изправени държавите членки, стават все по-предизвикателни“, заяви Си пред лидерите.

„Поглеждайки назад, въпреки бурните времена, ние постигнахме успех, следвайки духа на Шанхай“, каза той, позовавайки се на името на групата.

„Гледайки към бъдещето, в което светът преминава през турбуленциии трансформации, ние трябва да продължим да следваме духа на Шанхай, да стоим здраво стъпили на земята, да вървим напред и да изпълняваме по-добре функциите на организацията“, добави Си.