Шведският журналист Йоаким Медин е бил арестуван на 27 март при пристигането си в Турция, където е трябвало да отразява протестите, обхванали страната, съобщиха днес шведският министър на външните работи и главният редактор на вестник "Dagens ETC", за който журналистът работи, предаде АФП.

"Винаги се отнасяме много сериозно към задържането на журналисти. Научихме, че шведски журналист е бил арестуван заради влизането си в Турция", написа в мрежата Екс министърът на външните работи на Швеция Мария Малмер Стенергард.

Турция беше обхваната от протести след ареста на 19 март на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу от основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП), който впоследствие беше отстранен от поста. Имамоглу, който беше определен за кандидат за президент на НРП, е смятан за основния съперник на настоящия президент Реджеп Тайип Ердоган.

Swedish journalist Joakim Medin has been detained in Turkey after arriving in Istanbul on Thursday to report on the protests. We do not as yet know where or how he is, and are imploring the Swedish government to take action to help get Joakim home. https://t.co/RYXhbSbNcN