Най-малко шест новородени са починали от измръзване в ивицата Газа за последните две седмици, предаде БНР, позовавайки се на Би Би Си. Според лекарите бебетата са замръзнали до смърт заради ниските температури и липсата на отопление в анклава.

Повечето бежанци от Газа живеят в палатки и изпитват недостиг на одеяла и топли дрехи, а температурите в района спаднаха значително.

За броя на починалите от измръзване бебета британската медия се позовава на здравните власти в Газа, като заедно с това нейн оператор става свидетел на един от случаите - 4-седмично момиченце, което умира заради студа в палатката, в която живее с майка си, баща си и другите им 2 деца.

За 14 месеца война семейството е разселвано над 10 пъти.

