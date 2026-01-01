Северна Корея изстреля днес балистични ракети с малък обсег към Японско море, съобщи южнокорейската армия, цитирана от Йонхап.

В изявление на Съвместното командване на въоръжените сили на Южна Корея се посочва, че ракетите са изстреляни от района на град Вонсан в около 08:50 часа местно време (02:50 часа българско време) и са прелетели близо 240 километра. Северна Корея изстрелва балистични ракети за четвърти път от началото на годината.

"Нашата армия внимателно наблюдава различните ходове на Северна Корея... и е в готовност да отговори на всякаква провокация с превъзхождащи по сила действия", пише в изявление на Съвместното командване на въоръжените сили на Южна Корея.

По-рано Сеул съобщи, че вчера сутринта севернокорейската армия е изстреляла "неидентифициран снаряд" и че в момента разузнаванията на Южна Корея и САЩ анализират случая.