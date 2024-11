Масова депортация

Trump says legal immigration is needed to replace the native population:



“We’re going to let a lot of people come in because we need more people, especially with AI coming…”



Follow: @AFpost pic.twitter.com/yq3fUGOgTu — AF Post (@AFpost) August 16, 2024

Подобрена икономика

Без климатични регулации

Trump: "One of the most urgent tasks... is to decisively defeat the climate hysteria hoax."



"The radical left's fearmongering about climate and our future is... destroying America's economy, weakening our society, and eviscerating our middle class. It's really hurting us."



"We… pic.twitter.com/DCadOOPiOD — Wide Awake Media (@wideawake_media) November 7, 2024

Край на войната в Украйна

"I would fix that within 24 hours" Donald Trump on the Ukraine Russia conflict.



The clock is ticking, stop the war. pic.twitter.com/Qf34RWLjSU — Darren of Plymouth 🇬🇧 (@wolsned) November 6, 2024

Без забрана на абортите

EVERYONE KNOWS I WOULD NOT SUPPORT A FEDERAL ABORTION BAN, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, AND WOULD, IN FACT, VETO IT, BECAUSE IT IS UP TO THE STATES TO DECIDE BASED ON THE WILL OF THEIR VOTERS (THE WILL OF THE PEOPLE!). LIKE RONALD REAGAN BEFORE ME, I FULLY SUPPORT THE THREE… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2024

Помилване на някои от участниците в щурма на Капитолия

Trump declares he will pardon January 6 criminals who violently assaulted police officers “on day one”. pic.twitter.com/pUSoGMfPev — The Intellectualist (@highbrow_nobrow) September 7, 2024

Уволнение на специалния прокурор Джак Смит

Google News Showcase

Instagram

Доналд Тръмп ще е. Освен овалния кабинет, той ще има преимущество и вслед като Републиканската партия възстанови контрола си върхуКак бизнесменът-президент планира да направи Америка “”?Етоот предизборните му обещания:Освен довършването нас Мексико, Тръмп обеща ина нелегални имигранти. Броят им достигна рекордни нива тази година. Вълната изтощи хиляди граничари, които се вляха в електората му.По време на кампанията си, Тръмп определив страната като основен приоритет. Изпълнението на тази цел остава под въпрос, тъй катов САЩ по закон е под контрола наТой обеща и, но, според експерти, техният фокус ще е върху големите, не редовия гражданин.През първия си мандат, републиканецасвета като направи САЩ първата държава, която се отказа от. Изглежда той ще продължи тази линия, обещавайкиелектрически автомобили идобив на американски изкопаеми горива.Финансовата подкрепа, която САЩ осигури на, е трън в окото на Тръмп. Пред CNN, той обеща до прекрати конфликта “за 24 часа”. Единствената практическа стъпка в тази посока, която той предложи, обаче сана двете държави.на голяма част от привържениците си, по време на дебата с Камала Харис, Тръмп обяви, чефедерален бан на абортите. Според него, решението за или против трябва да се взима наСлед като беше упрекнат за подбуждане нана 6 януари 2021 г., президентът обеща дачаст от обвинените. Щурмът на Капитолия доведе до, а някои от участниците бяха определени от него като “политически затворници”.на Тръмп срещу Джак Смит най-вероятно ще доведе до неговото. Президентът обеща да отстрани от длъжност прокурора “две секунди” след като стъпи в овалния кабинет.