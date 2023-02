A counterterrorism raid in northeast Syria has left four U.S. servicemembers injured. Three of the four had wounds serious enough they needed to be evacuated to a military hospital in Germany. The military operation took out senior ISIS leader Hamza al-Homsi. pic.twitter.com/J2USXukOIw — CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 17, 2023

Hamza Al-Homsi who is an ISIS commander has been killed in a helicopter raid which left 4 US army soldiers dead and a walking dog injured. The raid was conducted on Thursday night with Kurdish-led Syrian Democratic Forces which is allied with the US. pic.twitter.com/QBdpUr7imj — Trend World (@Trendworldgh) February 17, 2023

According to the SDF, Hamza Al-Homsi detained an explosive wearable instead of surrendering, which led to wounding US service members. The other cell leader was identified as Muhannad Al-Sari, who also refused to surrender & was killed in fire exchange. https://t.co/5RYWD4joA0 https://t.co/krdFTsv9gb pic.twitter.com/SAdbYs573f — Laith Alkhouri (@MENAanalyst) February 18, 2023

работещи със сирийски кюрдски сили, са заловили офицер от "" в Сирия, съобщиха американските военни.Служителят на ИД, идентифициран като, е "участвал в планирането на нападения срещу... центрове за задържане и в производството на самоделни взривни устройства", съобщи Централното командване на американската армия.При операцията, проведена с помощта на водените от кюрдите Сирийски демократични сили (СДС), не са загинали или пострадали нито цивилни, нито американски военнослужещи, допълни то.при провеждането на друго нападение срещу високопоставен лидер на групировката "Ислямска държава" в Североизточна Сирия, съобщиха от CENTCOM.Този рейд доведе до, който според CENTCOM "е контролирал смъртоносната терористична мрежа на групировката в Източна Сирия".Вашингтон оглавява международната коалиция, която се бори с ИД, и провежда периодични рейдове и удари, насочени срещу групировката.След като през 2019 г. джихадистите загубиха последната си територия в полза на местните кюрдски сили, подкрепяни от коалицията, остатъците от ИД в Сирия се оттеглиха предимно в пустинни скривалища в източната част на страната.