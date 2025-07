Държавният департамент на САЩ е взел решение, с което одобрява евентуална чуждестранна военна продажба за правителството на България на противокорабен ракетен комплекс NSM CDS и свързано с него оборудване на приблизителна стойност 620 милиона долара. Днес Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността предостави необходимия сертификат, с който уведомява Конгреса на САЩ за тази възможна продажба, се казва в съобщение, публикувано на сайта на Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната към министерството на отбраната на САЩ.

The 🇺🇲 State Department has approved a potential Foreign Military Sale to 🇧🇬 of Naval Strike Missile Coastal Defense Systems (NSM CDS) and related equipment, worth approximately $620 million.#NSM #Bulgaria #Defense #FMS pic.twitter.com/6HK9TDszYb