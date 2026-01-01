С песнопения и камбанен звън българският патриарх Даниил бе посрещнат днес в Иверския манастир, в който се пази чудотворната икона на Света Богородица – „Портаитиса“ (Вратарница).

Пред чудотворния образ на Майката Божия патриархът се помоли за целокупния български народ, та тя с майчинския си покров да го пази и закриля. Копие на тази чудотворна икона се пази в Роженския манастир в Неврокопската епархия, в който от 2004 до 2011 г. бъдещият български патриарх Даниил служи като йеромонах, архимандрит, а след това и като Драговитийски епископ – викарий на Неврокопския митрополит, съобщиха от Българската патриаршия.

Патриарх Даниил е на първото си посещение на Атон по покана на братството на Зографската света обител. Той ще възглави всенощното бдение и празничната света литургия в манастира по повод празника на светите 26 Зографски мъченици.

Патриарх Даниил и придружаващите го духовници бяха приети от игумена на светата обител архимандрит Натанаил, който не скри голямата си духовна радост от посещението на българския патриарх в манастира. „Пожелаваме Ви, Ваше Светейшество, нашият Господ да Ви дарува здраве, сила и просвещение, за да може да укрепявате и водите православните вярващи към светлината на Възкресението и свободата на нашия разпнат Господ Иисус Христос. Нека нашата закрилница – Портаитиса (Вратарница) – Ви пази и закриля със своята майчинска обич“, каза архимандрит Натанаил. Той подари на българския патриарх икона – копие на чудотворната икона на Света Богородица – Вратарница.

В своето слово към игумена и братството на светата обител патриарх Даниил сподели духовната си радост от възможността да се поклони пред великите светини, пазени в манастира. „Иверският манастир е известен в България с неговата икона на Света Богородица, чието копие се намира в Роженския манастир, някога бил метох на Иверския манастир. Иконата се намира в манастира от осемнадесети век и е помогнала на хиляди вярващи. Лично сме имали възможността да се радваме и да ставаме свидетели на нейната помощ, тъй като седем години от нашето служение преминаха и в Роженския манастир. Така в известен смисъл ние сме духовни братя“, каза патриарх Даниил.

В светата обител българските духовници се поклониха и на различни светини – икони и мощи на светии, които се съхраняват от монасите, съобщиха от Българската патриаршия.

Посещението на патриарх Даниил в Света гора продължава до 24 октомври.