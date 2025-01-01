Руските космонавти Сергей Рижиков и Алексей Зубрицки, както и американският астронавт Джони Ким, се завърнаха на Земята с космическия кораб „Союз МС-27“, предадоха Ройтерс и ТАСС, като цитираха „Роскосмос".

Корабът кацна тази сутрин близо до казахстанския град Жезказган. Екипажът бе на борда на Международната космическа станция (МКС) от началото на април.

БТА

Мястото на Рижков, Зубрицки и Ким заеха астронавтът от НАСА Крис Уилямс и руските космонавти Сергей Микаев и Сергей Куд-Сверчков, които пристигнаха на МКС в края на ноември.



Те излетяха с руския космически кораб „Союз МС-28" на 27 ноември. Планира се Уилямс, Микаев и Куд-Сверчков да останат 242 дни на орбиталната станция. Предвижда се екипажът да се върне на Земята в края на юли. В хода на осеммесечната мисия са планирани над 40 научни експеримента, както и две излизания в открития космос.