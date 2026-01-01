Русия е нанесла удар по детска площадка в центъра на западния украински град Лвов, съобщи на 15 януари губернаторът Максим Козицки.

По предварителна информация няма загинали или ранени вследствие на руската атака с дронове, написа той в Телеграм.

„Взривната вълна изпочупи прозорците на близките сгради — включително на Политехническия институт и на жилищни блокове“, заяви кметът на Лвов Андрий Садовий, цитиран от „Киев индипендънт“.

Садовий уточни, че ударената площадка се намира в близост до паметник на украинския десен националист от началото на ХХ век Степан Бандера и подчерта, че Русия е поразила „символично място“, което „агресорът се страхува най-много“.

Въздушната тревога за Лвовска област е била обявена в 6:09 ч. местно време и отменена в 6:51 ч. Междувременно в соломянския район на Киев отломки са паднали върху покрива на жилищна сграда вследствие на руска атака, съобщи Тимур Ткаченко, ръководител на Киевската градска военна администрация.

Русия редовно нанася удари по украински градове и критична инфраструктура, докато продължава войната срещу Украйна. В нощта на 8 срещу 9 януари страната атакува с ракети и дронове, като най-малко четирима души загинаха, а 25 бяха ранени в Киев. Стотици хиляди останаха без електричество, а топлоподаването беше нарушено на фона на спадащи температури.

През същата нощ Русия е изстреляла новата си балистична ракета със среден обсег „Орешник“ по Лвов, съобщи руското министерство на отбраната, определяйки атаката като „ответна мярка“ за предполагаем украински опит за удар с дрон по една от резиденциите на руския президент Владимир Путин — твърдение, което Киев отрече.

Централното разузнавателно управление на САЩ е оценило, че Украйна не е целила резиденцията, съобщиха американски официални представители пред Си Ен Ен на 1 януари.

След втория масиран удар за по-малко от седмица Русия „действа на пълни обороти“, за да унищожи енергийната инфраструктура на Украйна, заяви на 13 януари заместник-министърът на енергетиката Микола Колисник.

Предградията на Киев — Буча, Гостомел и Ирпин — са останали без електрозахранване и течаща вода след руските удари. Аварийни прекъсвания на тока бяха въведени и в Киев, както и в части от Киевска област, съобщи „Укренерго“.