Безжизненото тяло на млад мъж е било открито вчера следобед в Козлодуй на пътя за Лом, съобщи „24 часа“. Случаен минувач забелязал тялото до железобетонен стълб и подал сигнал на тел. 112.

При огледа било установено, че по тялото на загиналия мъж имало следи от изгаряния. Наблизо била открита раница, в която имало ножовка, клещи, ножици, джобно фенерче и малка брадва.

Според медиците нямало видими следи от насилие и вероятно мъжът е загинал от токов удар, докато рязал кабел, покачен на стълба. Установено било още , че загиналият е 35-годишният Йордан Данцов от Козлодуй.

Според полицията той имал криминално досие и е осъждан за кражби.

По случая е образувано е досъдебно производство в районното управление на полицията в Козлодуй.