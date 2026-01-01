Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю пред Ройтерс, че не знае каква роля би играл в страната си синът на сваления с Ислямската революция през 1979 г. ирански шах - Реза Пахлави.

"Той изглежда много симпатичен, но нямам представа каква роля би играл в собствената си страна. Още не сме стигнали дотам обаче. Наблюдаваме и проучваме доста неща. Много е рано - прекалено рано - да се каже. Не знам дали той ще се впише в страната си", заяви Тръмп.

"Не знам дали неговата страна ще го приеме за лидер. Ако хората го приемат, със сигурност това ще е добре за мен", добави Тръмп, отбелязвайки, че не е разговарял с Пахлави.

От друга страна, американският президент заяви, че ще се срещне с венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, като в същото време похвали временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес. Вицепрезидентката зае поста, след като президентът Николас Мадуро бе принудително отведен в САЩ на 3 януари.

"Мисля, че просто ще поговорим", каза Тръмп по адрес на Мачадо. "Не сме се срещали. Тя е много хубава жена. Мисля, че просто ще поговорим принципно", допълни президентът републиканец.

Запитан дали би искал Мачадо да му връчи Нобеловата си награда за мир, той отговори: "Не, не съм казвал подобно нещо. Носител на Нобеловата награда е тя".

А какво ще стане, ако тя му донесе приза?, пита Ройтерс. "Ами, това чувам и аз. Не знам, но не би трябвало да съм аз този, който да отговори на въпроса", заяви Тръмп.

Президентът посочи, че е имал "много добър разговор" с Делси Родригес вчера. "С нея се говори много добре. Мисля, че тя ще дойде, в крайна сметка... Аз също ще посетя нейната страна", отбеляза той.