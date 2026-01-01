Спипаха 19-годишен младеж без книжка, карал кола със замъглени номера и стъкла в Левски, съобщиха от полицията.

Той е спрян за проверка на 12 януари на кръстовище между улиците „Александър Стамболийски“ и „Васил Левски“. Момчето не е представило свидетелството си за управление на моторно превозно средство. Установено е, че регистрационните номера са били облепени с фолио.

Извикан е младши автоконтрольор, който да вземе отношение по компетентност. След направена от него проверка е установено, че автомобилът е бил с допълнително затъмнени странични стъкла.

На водача е съставен акт - за не носене на шофьорска книжка, за манипулирането на регистрационния номер и за затъмнението на стъклата.

Съгласно Закона за движението по пътищата, водачите са длъжни да носят със себе си документите си за управление на МПС.

Те трябва да поддържат регистрационните номера на управляваните от тях превозни средства чисти и е абсолютно недопустимо тяхното закриване и манипулиране по какъвто и да е начин.

Освен това е забранено допълнителното затъмняване на стъклата на автомобилите.