Крайно време е да бъде осъзнато, че Конституцията не е терен за политически задявки на случайно формирани мнозинства от повярвали си месии. Предлагаме възстановяване на старата редакция на текста, който урежда правомощията на президента в случай на парламентарна криза. Това заяви в декларация от името на парламентарната група на „Величие“ Юлиана Матеева по повод промените в Конституцията и правомощията на държавния глава относно избора на служебен премиер и назначаването на служебно правителство.

Нямаме самочувствието да новаторстваме, а само да поправим нанесената вреда, каза депутатът. Според „Величие“ единствената цел на последните промени в Конституцията е била отнемане на правомощия от държавния глава. Те се оказаха не само бездарни, а и вредни за държавата в ситуацията, в която тя се намира, каза Матеева.

Едно от най-големите прегрешения на управляващите спрямо законодателството през последните 35 години бяха именно тези изменения в Конституцията, касаещи назначаването на служебен кабинет. Те придобиха популярност с битов израз, който ще се въздържа да употребя, каза също Матеева. С тях бяха нарушени основополагащи конституционни постановки, доколкото обикновено Народно събрание, на практика, промени формата на държавно управление, добави Матеева и уточни, че това може да бъде направено единствено и само от Велико народно събрание.

След като Конституционният съд отклони произнасянето по този текст, крайно време е народното представителство да поеме своята отговорност и да направи стъпка към връщане на нормалността и по-точно - на конституционната уредба отпреди промените, заяви Матеева.

Онова, което ни мотивира да предложим промяна, е необходимостта да се възвърне балансът и разделението на властите наред с възстановяването на отговорността за съставяне на служебен кабинет към президента, каза депутатът.

В сегашната редакция всички изброени 10 възможности за служебен премиер, измежду които може да избира държавният глава, са функция от волята на Народното събрание, пише още в декларацията. От „Величие“ отчитат, че това противоречи на принципа на разделението на властите.

Достатъчно мъдър е бил конституционният законодател, за да гарантира относителна недосегаемост именно на най-важните и базисни текстове на основния закон, каза Матеева. Не са предвидили обаче, че някои мнозинства конституционната забрана не ги спира, допълни депутатът. Възстановяването на Конституцията в стария текст отпреди поправките би върнало нормалността в действието на основния закон по отношение на взаимодействието между конституционно установените държавни органи, заявиха от „Величие“.