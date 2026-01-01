Кметът на община Самоков Ангел Джортов заяви, че към настоящия момент няма предпоставки за обявяване на грипна ваканция.

По думите му въпреки нарастващите призиви от страна на ученици и родители, подобно решение не може да бъде взето по желание.

„За да бъде обявена грипна ваканция, са необходими официални данни от Регионалната здравна инспекция за повишена заболяваемост над определен минимален праг. Към момента тези стойности са под необходимите нива“, посочи кметът в профила си във фейсбук.

Обявиха грипна епидемия във Варна – има ръст на заболелите в редица градове

Той уточни още, че решението за преминаване към обучение в онлайн среда също не е в правомощията на общината, а се взема от Министерството на образованието и науката.

Ангел Джортов увери, че при промяна в епидемичната обстановка и при положително становище от компетентните институции, общинската администрация ще реагира незабавно.

В същото време кметът отправи апел към учениците да използват оставащото време до края на учебния срок за мобилизация и подобряване на резултатите си. „Ваканция точно преди края на срока не е най-добрият вариант. Сега е моментът за последен напън и финален спринт“, подчерта той.