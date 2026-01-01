Временна организация на движението с пълно затваряне на пътното платно на ул. „Свети Климент Охридски“ от ул. „Цар Иван Александър“ до ул. „Цар Освободител“ въвежда Община Шумен на 16 януари, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

Режимът ще бъде в сила от 9:00 ч. до 12:00 ч. на 16 януари. Въвежда се във връзка с извършване на товаро-разтоварни дейности. Обходният маршрут е по ул. „Цар Иван Александър“, ул. „Княз Борис I“ и ул. „Цар Освободител“, добавиха от пресцентъра на Община Шумен.

Както БТА предаде, на 9 януари т.г. Община Шумен въведе временна организация на движението с пълно затваряне на пътното платно на ул. „Свети Климент Охридски“ във връзка с извършване на разтоварни дейности.