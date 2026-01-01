Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 49-годишен мъж, заканил се с убийство на жена и нанесъл ѝ телесна повреда.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 13 януари 2026 г. около 19 часа в село Лозен обвиняемият Г.Х. ударил в дясната скула жената, с която живее във фактическо съпружеско съжителство и хвърлил стол по нея. По този начин ѝ нанесъл телесна повреда. Г.М. се заканил и с убийство спрямо жената - докато държал в ръка дъното на празен счупен буркан, заявил, че ще ѝ отреже гърлото. Деянията са извършени в условията на домашно насилие.

По случая се води досъдебно производство, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

В миналото Г.Х. е осъждан, но е реабилитиран. Предвид възможността да извърши друго престъпление, с постановление на наблюдаващ прокурор е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.