Лекари, сестри и други здравни служители на многопрофилната болница "Света Анна" във Варна излизат днес от 10:30 ч. на протест заради ниското заплащане, липсата на консумативи и лекарства, предаде БНР.

По думите на д-р Полина Иванова, която е специализант хирург, се получават заплати по 570 евро. Освен това сумите се изплащали със забавяне:

"Силно се надявам пациентите да ни подкрепят, защото нашата цел е да можем да представим една по-добра услуга на пациентите, една услуга, от която нас да не ни е срам, да можем да разполагаме с консумативи, без да се чудим как да вържем двата края или как да попълваме дупки, които въобще не трябва ние да мислим за тях".

"Ние сме лекари. Медицинските сестри са тези, които трябва да полагат грижи за пациентите. Нашата основна цел е да лекуваме, а не да търсим финанси или да търсим решения на проблеми, които са нужни да бъдат решени от управлението", коментира д-р Полина Иванова.