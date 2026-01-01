Министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев откри нов физкултурен салон и STEM кабинети в средищното Средно училище (СУ) „Недялка Шилева“ в град Съединение.

Министър Вълчев преряза лентата, с което даде символично начало на използването на новоизградените STEM кабинети по биология, химия и математика и информатика в училището, както и на модерното ново спортно пространство.

Министърът поздрави екипа на училището и общината за това, че успешно са реализирали тези два проекта. Той отбеляза, че един от наследените проблеми е липсата на модерни физкултурни салони, а училището в Съединение е сред първите между пет и десет процента от всички училища в страната, които откриват такова модерно спортно съоръжение.

БТА

Министърът сподели, че от 2012 година до сега вижда колко много е надградено в училището, например през 2016 г. са възстановени дейности по интереси. Той като изрази надежда, че и през следващите 12 години екипът ще продължи да развива постигнатото. Според последно проучване, което той цитира, децата, които спортуват и учат, се справят по-добре в живота.

Министър Вълчев отправи апел към децата да спортуват, но и да учат, за да развиват знания и умения във всички дисциплини, защото бъдещето ще изисква повече и по-комплексни умения. Важни са всички предмети най-вече българският език, математиката и природните науки, каза той и в заключение пожела на екипите на училището и на Общината да чувстват повече подкрепа и да продължават да надграждат.

Изграждането на училищни STEM кабинети в училището в Съединение е по проект на стойност 250 962 лева по Механизма за Възстановяване и устойчивост. Проектът за нов физкултурен салон е на стойност 1 499 800 лева и е по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища за периода 2024-2027 г.

На събитието присъстваха още областният управител на област Пловдив проф. Христина Янчева, Иванка Киркова, началник на РУО Пловдив, кметът на Съединение Георги Руменов и представители на общинската администрация и общинския съвет.

Новата учебна среда ще подпомогне развитието на логическото и креативното мислене на учениците, формирането на дигитални и технологични компетентности и ще насърчи прилагането на наученото в реални ситуации.