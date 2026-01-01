Възрастни хора от кюстендилското село Лозно станаха жертва на грабеж, съобщиха от полицията.

Кражбата е станала на 14 януари в Кюстендил. Отнета е чанта с 50 000 лв., превалутирани в евро. Установено е, че с лед превалутирането на парите възрастните хора си тръгнали от банка в града пеша.

Те са минали през търговска верига, а после продължили към селото. В края на града - по ул. „20 април“, неизвестен мъж се приближил и насилствено е изстръгнал от ръцете на жената пазарската чанта с парите.

По време на специализираните действия за изясняване на факти и обстоятелства, довели до извършването на престъплението, служителите са устанивили, че възрастните хора са проследявани по маршрута им от банката до магазина и после по пътя им към селото.

Това е 46-годишен мъж с множество противозаконни деяния, установено е, че в проследяването на възрастните хора и извършването на престъпното деяние се е присъединил и брат му.

Двамата братя са се придвижвали с две коли. При последвалото преследване - единият не се е подчинил на подадените сигнали за спиране, в близост до дома си в селото е изосткавил автомобила и се е укрил.

В издирвателните действия са включени и служители на "Гранична полиция". 46-годишният муъж е открит в крайпътна канавка - по пътя в посока село Търновлаг. Иззети са множество доказателствени средства, парите не са открити.

За случая е уведомена прокуратурата. Възрастните хора не са пострадали физически.

Призовават се гражданите, особено възрастните хора, д не държат големи суми пари в домовете си, не ги носете у себе си.

Ако парите ви се съхраняват в банка, имате гаранция, че няма да станете жертва на измама или кражба.