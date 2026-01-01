Върховният касационен съд потвърди окончателна присъда от пет години и половина затвор за мъж, предизвикал пътен инцидент със загинал край Търговище, съобщават от пресцентъра на Окръжния съд в Търговище.

С решението си тази инстанция оставя в сила решение на Апелативния съд във Варна, с което на Тамер У. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за катастрофа от октомври 2022 г., при която край Момина чешма загина 21-годишен шофьор на друг автомобил.

Тамер У. е признат за виновен и осъден от Търговищкия окръжен съд за това, че на 31 октомври 2022 г., при управление на моторно превозно средства (МПС), след нарушаване на правилата за движение по пътищата и управлявайки автомобила си с по-висока скорост от разрешената в пътния участък, по непредпазливост е причинил смъртта на П. В., припомня експертът „Връзки с обществеността“ в съда Десислава Здравкова.

Тя пояснява, че извършеното деяние представлява престъпление по чл. 343, ал. 1, буква “в“, във връзка с чл. 342, ал. 1 от Наказателния кодекс (НК). Здравкова допълва, че тогава съдебният състав налага наказание от пет години лишаване от свобода и наред с това му отнема правото да управлява МПС за срок от осем години. Освен това съдът приведе в изпълнение и наказание от три месеца „лишаване от свобода“ по предишно условно осъждане от 2022 г.

Здравкова обяснява, че към момента на извършване на престъплението наказанието по този член на НК е било от две до шест години „лишаване от свобода“, а от 2025 г. наказанието е от пет до осем години „лишаване от свобода“, а за особено тежки случаи - от осем до 12 години. Наказанието се определя винаги съобразно по-благоприятния закон, т.е. наложеното наказание е близо до максималния размер. Съдът също отбелязва, че лишаването от право да се управлява МПС не може да надвишава наказанието „лишаване от свобода“ с повече от три години.

Присъдата бе атакувана пред горната инстанция от прокуратурата, частните обвинители и подсъдимия. Варненският апелативен съд увеличи с половин година наказанието „лишаване от свобода“, като отдаде тежест на високата обществена опасност на деянието и личността на подсъдимия. Наложеното условно наказание по дело от 2022 г. не само не е изиграло превъзпитателна и поправителна роля спрямо дееца, но не се е отразило на правосъзнанието му - след постановяване на присъдата той е извършил нови нарушения на Закона за движение по пътищата, допълни Десислава Здравкова.

Внимателната оценка от ВКС на всички обстоятелства, свързани със спецификите на деянието и самия деец, разгледани комплексно, са оправдали заключението, че за постигане на всички цели по чл. 36 от НК и най-вече за поправянето на дееца, е наложително същият да бъде отделен от обичайната си среда и да изтърпи ефективно наложеното му наказание от шест години и шест месеца лишаване от свобода.

В този смисъл законосъобразно е преценено от предходните съдебни инстанции, че целите на наказанието ще се постигнат само чрез ефективно изтърпяване на наложеното наказание на подсъдимия, тъй като очевидно приложението на чл. 66 от НК за отложено изпълнение на наложеното наказание за предходното му осъждане, което също е за транспортно престъпление, не е оказало достатъчно въздействие.

Решението на ВКС е окончателно и не подлежи на обжалване. Присъдата е влязла в сила.

След загубата на младия живот нееднократно в Търговище бе провокирано обществено недоволство с настояване за справедлива присъда за виновника.