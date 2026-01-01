Руска атака с дронове през нощта нанесе щети на пристанищната инфраструктура в най-голямото украинско пристанище на река Дунав – Измаил, а един от безпилотните апарати навлезе на румънска територия, съобщиха днес украинските и румънските власти, предаде Ройтерс.

Пристанището се намира в югозападния край на Украйна, като от другата страна на Дунава е румънска територия. То се превърна във важен и често атакуван логистичен център за Украйна по време на войната.

Атаката предизвика пожари, които бяха бързо овладени от службите за спешна помощ. Административни и производствени сгради, както и съоръжения на железопътната инфраструктура, бяха повредени, съобщи украинското Министерство за развитие на общностите и териториите.

"Атаките срещу пристанищната инфраструктура в региона продължават вече няколко дни подред", съобщи Министерството в Телеграм. Ведомството отбеляза, че няма ранени.

Украинските власти заявиха, че пристанището не е спряло работа.

Военновъздушните сили съобщиха, че Русия е изстреляла балистична ракета и 172 дрона срещу Украйна за периода от 18:00 ч. вчера до тази сутрин.

Частите за противовъздушна отбрана са свалили или неутрализирали 147 дрона, но ракетата и 20 дрона са поразили осем места, добавиха те.

Губернаторът на Одеска област заявиха, че поне шест жилищни сгради са били ударени и добавиха, че атаката е предизвикала и пожар в природен резерват на Дунав.

Румънското Министерство на отбраната съобщи, че неговите радарни системи са засекли дрон, нарушил националното въздушно пространство при снощната руска атака срещу Украйна.