Руски дипломати заявиха, че временното прекратяване на огъня в Украйна, предложено от Париж и Киев, би било „абсолютно неприемливо“, тъй като конфликтът в крайна сметка ще се разгори отново.

Разговорите за евентуално примирие са в разгара си, тъй като президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява за бързо прекратяване на войната. Той спря доставките на оръжие и разузнавателни данни за Украйна, което ограничава способността ѝ да отблъсне руската офанзива.

Украинският президент Зеленски призова за незабавно спиране на атаките в небето и в морето като първи етап от евентуално мирно споразумение, предаде АФП.

На 2 март френският президент Еманюел Макрон заяви пред вестник Le Figaro, че Париж и Лондон предлагат едномесечно примирие, което да обхване атаките „във въздуха, в морето и по енергийната инфраструктура“.

Но днес Москва изглежда изключи възможността за каквото и да е временно или частично прекратяване на огъня.

Зеленски е готов да предложи незабавно въздушно и морско примирие

„Необходими са твърди споразумения за окончателно уреждане на въпроса. Без всичко това някаква отсрочка е абсолютно неприемлива“, посочи говорителката на външното министерство Мария Захарова.

„Имаме работа с откровено желание на всяка цена да се осигури отсрочка за изнемогващия киевски режим и да се предотврати срив на фронта“, каза тя.

Украйна ще „използва тази пауза, с подкрепата на съюзниците си, за да укрепи военния си потенциал“, добави Захарова.

В навечерието на евентуалните преговори за уреждане на конфликта руските официални лица се придържат към твърдите си искания.

Те изключиха възможността за отстъпване на украинска територия, завзета през последните три години, заявиха, че европейски мироопазващи сили не могат да бъдат създадени, и повториха желанието си да свият присъствието на НАТО в Европа.

Преустановяването на военната помощ за Украйна от страна на Тръмп засили опасенията в Киев и в цяла Европа, че Украйна може да бъде принудена да приеме мир при благоприятни за Москва условия.

