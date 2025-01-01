Русия обяви днес, че е превзела село в украинската Днепропетровска област, разположено на 12 километра от съседната Донецка област, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че ако се потвърди, това би представлявало значителен напредък в този сектор на фронта.

Министерството на отбраната на Руската федерация посочи в изявление, че неговите войници са превзели село Вербове.

АФП прави уговорката, че не може да потвърди достоверността на тази информация по независим път.

Карта на анализаторите от украинския военен блог "ДийпСтейт" (DeepState), близки до украинската армия, обаче показва, че руските войски са много близо до Вербове.

Според картата на "ДийпСтейт" през последните 10 дни руските сили са постигнали няколко пробива в тази зона.

По-добре въоръжени и преди всичко по-многобройни, руските сили продължават да водят офанзивни действия на фронта в Украйна от месеци и да печелят територия в някои сектори.

В края на август Украйна за първи път призна, че руски войници са навлезли в Днепропетровска област, където Москва твърдеше, че е постигнала напредък още през юли близо до границата с Донецка област.

Руската армия контролира понастоящем около 20 процента от територията на Украйна, посочва АФП.