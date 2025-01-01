ЕС и Украйна постигнаха съгласие да изразходват общо 2 милиарда евро за производството на дронове. Това заяви председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен.

Съобщението беше направено на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

„Ако продължаваме да вярваме, че Украйна е нашата първа линия на отбрана, трябва да засилим военната си помощ за нея. Конкретно – постигнахме съгласие с Украйна, че общо 2 милиарда евро ще бъдат изразходвани за дронове“, заяви Фон дер Лайен.

По думите ѝ, това ще позволи на Украйна да увеличи производствения си капацитет за дронове и същевременно ще даде възможност на ЕС да се възползва от тази технология.

Въпреки това тя подчерта, че е необходимо по-структурно решение за военната подкрепа.

„Затова предложих идеята за заем за репарации, базиран на блокираните руски държавни активи“, каза председателят на ЕК.

Фон дер Лайен уточни, че заемът няма да бъде отпуснат наведнъж, а ще се изплаща на траншове и при определени условия.

„Важно е да се подчертае, че не става дума за конфискация на активите. Украйна ще трябва да изплати заема, ако Русия започне да плаща репарации. Извършителят трябва да носи отговорност“, добави тя.