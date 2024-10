Google News Showcase

Instagram

е изправен пред съдебен иск от жена, която твърди, че е познавала и се е доверявала на суперпродуцента, носител на „Грами“ - преди той да я изнасили през 2016 г. Това съобщава сайтът Ти Ем Зи, позовавайки се на съдебни документи, с копия от които се е сдобил.Документите по иска в съда са подадени от жена на имекоято твърди, че към момента на деянието е страдала от депресия след смъртта на 9-месечния си син, но се епо време на пътуване до Лас Вегас през пролетта на същата година.Ванеса твърди, че Метро я поканил в студиото си в Лос Анджелис, за да се забавляват на купон. Тя споделя, че е наблюдавала как Метро злоупотребява с кодеин, дори след предупреждения на приятелите му.Жената разказва още как през септември 2016 г. е посетила Метро в студиото му и е взела половин хапче Ксанакс с глътка алкохол, за да се справи с тъгата по кончината на сина си, която тегнела над съзнанието ѝ. Скоро обаче загубила съзнание на дивана, твърди тя.Ванеса обяснява, че в крайна сметка е дошла в съзнание в едно легло, а Метро е бил над нея и тя твърди, че я е изнасилил и я накарал да му прави орален секс. След това тя казва, че отново е загубила съзнание. Когато се свестила, Метро се появил и ѝ казал, че се намира в хотелска стая в Бевърли Хилс и е време да си тръгва. Ванеса разказва, че няма спомен как е стигнала дотам.Обвинителката твърди още, че по-късно е научила, че е бременна, и това е трябвало да е станало от Метро, защото не е правила секс с никой друг. Тя споделя, че в крайна сметка е прекъснала бременността през ноември 2016 г.Ванеса също така смята, че Метро се е подиграл с нейната травма през следващата година в записа си Rap Saved Me, който включва текста: „She took a Xanny / Then she fainted / I'm from the gutter ... ain't no changing“ („Тя глътна Ксанакс и припадна, а аз съм долен и го доказах“).Понастоящем Ванеса искаи страдание плюс наказателни щети.(истинско име Лиланд Уейн) това си е чиста пробачрез фалшиви обвинения.„Г-н Уейн отказа да ѝ плати преди месеци, отказва да ѝ плати и сега. Г-н Уейн ще се защити в съда. Той ще подаде иск за злонамерено преследване, след като спечели делото“, поясни адвокатът.Самият Метро Бумин не бе открит за коментар.