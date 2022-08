Research published today indicates #Arctic warming happening at a much faster rate than many scientists expected. https://t.co/GfW2zdJYmg — Steve Herman (@W7VOA) August 11, 2022

#BREAKING Arctic has warmed four times faster than rest of Earth over last 40 years: study pic.twitter.com/IUA3Ttsv32 — AFP News Agency (@AFP) August 11, 2022

Arctic warming happening faster than expected, study finds — a sobering backdrop as U.S. climate bill nears passage https://t.co/hP1mjhKtao — The Washington Post (@washingtonpost) August 11, 2022

Според публикувано изследванеот останалата част на планетата през последните 40 години.В специаленпо науките за климата заяви, че Арктика се затопля "" поради процес, известен като арктическо усилване.Това се случва, когатокоито по естествен начин отразяват слънчевата топлина, се разтопяват в морската вода, която я поглъща.Макар че сред учените отдавна съществува консенсус, че Арктика се затопля бързо, оценките варират в зависимост от изследваните времеви рамки и определението за това какво представлява географската област на Арктика.Екип от изследователи, базирани в Норвегия и Финландия, анализира четири набора от температурни данни, събрани чрез сателитни проучвания от 1979 г. насам - годината, в която сателитните данни стават достъпни - за целия арктически кръг.Те установиха, че средно данните показват, че, което е почти четири пъти по-бързо от останалата част на планетата."В литературата се приема, че Арктика се затопля около два пъти по-бързо от земното кълбо, така че за мен беше малко изненадващо, че нашата стойност е много по-висока от обичайната", казва за АФППроучването, публикувано в списание Communications Earth & Environment, установи значителни регионални различия в скоростта на затопляне в рамките на Арктическия кръг.Например евразийският сектор на, в близост до архипелазите Шпицберген и Нова Земя, се еЕкипът установява, чеса предвиждали затоплянето на Арктика да бъде с около една трета по-ниско от това, което показват наблюдаваните данни.Те заявиха, че това разминаване може да се дължи на това, че предишните моделни оценки са остарели поради продължаващото моделиране на Арктика."Може би следващата стъпка би била да се разгледат моделите и аз наистина бих се интересувал да видя защо моделите не възпроизвеждат това, което виждаме при наблюденията, и какво", каза Липонен.Интензивното затопляне в Арктика ще има не само силно въздействие върху местните общности и дивите животни, които разчитат на морския лед, за да ловуват, но и последици в световен мащаб.за която скорошни проучвания предупреждават, че може да се приближи до "критичната точка" на топене, съдържа достатъчно замръзнала вода, за да повдигне океаните на Земята с около шест метра."Изменението на климата еСъс затоплянето на Арктика нейните ледници ще се стопят и това ще се отрази на нивото на световния океан", казва Липонен."Нещо се случва в Арктика и