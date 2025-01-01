Пътна полиция в Гърция предупреждава за наводнени пътни участъци. Лошото време продължава и днес, предава БНР .

Проливни дъждове, които продължават и днес, засегнаха голяма част от страната. Те са придружени със силни ветрове, на места падна и градушка.

Разруши се бент на река на остров Лесбос. Цял район на острова е с наводнени приземни етажи на къщи и магазини. Затвориха училищата.

Критична е ситуацията на полуостров Пелопонес. Властите издадоха предупреждение да се избягва пътуване.

В град Филипиада в подножието на планината Пинд забраниха да се пътува и да се излиза от домовете, докато не спрат валежите.

На остров Корфу се срути стена върху паркирани автомобили. Няма жертви.

Автомобили пострадаха в Солун от паднали дървета.

Синоптиците съобщават, че и днес продължава лошото време със засилване на вятъра. Има вероятност от спиране на фериботите в няколко посоки.

Пътна полиция съветва да се шофира много внимателно в цялата страна.