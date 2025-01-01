Днес е обявен оранжев и жълт код за значителни валежи. Предупреждението е в сила за 17 области в страната. В областите Силистра, Русе, Стара Загора, Габрово и Пловдив е обявен предупредителен оранжев код за опасно време. За останалите 12 области е в сила жълт код за потенциално опасно време. Това са областите Добрич, Разград, Търговище, Сливен, Хасково, Пловдив, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана, София-град и София област.

НИМХ

Днес валежи ще има и в източната част от страната, като по-значителни ще са в североизточните райони. През втората половина на деня валежите от запад ще започнат да спират. Облачността над западните райони ще се разкъсва и намалява. В цялата страна ще духа до умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина и временно силен вятър от запад-северозапад. Ще нахлуе относително хладен въздух. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 10° и 15°, за София – около 11°.



Над Черноморието ще бъде облачно. На много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



Над планините ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи от дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина и от сняг. По-продължителни и по-значителни ще са валежите в централните и източните дялове на Стара планина. Ще духа силен, а по най-високите планински части и бурен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.