Проливни дъждове валят в голяма част от Гърция, като предизвикват проблеми в редица региони предимно в западната част на страната, съобщава държавната телевизия ЕРТ.
През нощта дъждовете са обхванали Западна Гърция, придружени със силни ветрове. Противопожарните служби са получили десетки сигнали с искания за отводняване на наводнени приземни помещения, както и за отстраняване на паднали дървета.
🌧️ Alert: Storms & heavy rain hitting Greece, Albania, Bulgaria & nearby areas next 3 days. Stay alert for landslides, check flights. Download MojiWeather for 48h Rain Radar & 15-day forecasts to plan ahead.#StormAlert #MojiWeatherAPP pic.twitter.com/u1WHST7qnq— MojiWeather (@Moji_weather) November 10, 2025
Най-сложна е била обстановката в градчето Филипиада в подножието на планината Пинд.
Силен дъжд е имало през нощта и тази сутрин в Солун, където са регистрирани щети по автомобили от паднали дървета.
Ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα: Σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές - Πλήττεται και η Αττική— Euronews ελληνικά (@euronewsgr) November 10, 2025
➡️ https://t.co/stgm8jMFSh pic.twitter.com/hdXPOACYA2
В главния град на остров Корфу стена се е срутила върху паркирал автомобил. Водачката му по чудо не е пострадала, след като е излязла от него малко преди стената да падне отгоре.
Много извънградски пътища на острова са се превърнали в реки.
Severe weather phenomena cause problems in western Greece, Peloponnese https://t.co/N854LGLDdZ pic.twitter.com/BXUITYkqLr
Severe weather phenomena cause problems in western Greece, Peloponnese https://t.co/N854LGLDdZ pic.twitter.com/BXUITYkqLr— ANA-MPA news (@amna_newseng) November 10, 2025
Съобщава се за затворени пътища на полуостров Пелопонес. Към гражданите там е издадено предупреждение да избягват придвижванията без нужда.