Президентът на Иран Масуд Пезешкиан призова мюсюлманските страни да прекъснат отношенията си с Израел преди срещата на върха в отговор на безпрецедентната израелска атака срещу членове на Хамас в Катар, предаде АФП.

„Възможно е ислямските страни да прекъснат връзките си с този фалшив режим и да поддържат единство и сплотеност, доколкото е възможно“, каза Пезешкиан преди да замине за Доха, добавяйки, че се надява срещата на върха да „стигне до заключение“ относно мерките срещу Израел.

Малко по-рано Пезешкиан заяви, че Иран не иска война, но ако Израел и САЩ отново го атакуват, Техеран ще отговори решително, предаде Ройтерс.