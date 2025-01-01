Работни екипи започнаха демонтирането на първия участък от тролейбусните кабели по крайбрежните улици на Атина, поставяйки начало на широка реорганизация на обществения транспорт. Министерството на транспорта планира постепенно да замени тролейбусите с ново поколение електрически автобуси там, където има затруднения в движението.

По оценки на ведомството около 70% от кабелната мрежа в региона – общо 143 километра – ще бъде премахната. Линии ще останат само по основни, праволинейни булеварди, където ще бъдат концентрирани избрани тролейбусни маршрути, за да се подобри честотата и да се запази услугата. Публикуваните от министерството карти показват как настоящата „гъста и лабиринтна“ система в Атина ще бъде заменена с по-опростено трасе, ограничено до главни артерии.

Маршрутите ще продължат да се обслужват от електрически или конвенционални автобуси.